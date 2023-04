Wall Street sem direção certa à espera de mais resultados trimestrais

Os principais índices do outro lado do Atlântico registaram um comportamento misto, mas sem oscilações de relevo, numa altura em que os investidores aguardam por mais contas de pesos-pesados da bolsa – isto quando os grandes da banca já anunciaram os seus números, estando agora o setor tecnológico a arrancar com a divulgação dos seus resultados.

Também a expectativa em relação à Reserva Federal convida à prudência, dado que já há quem avance que a Fed poderá não se ficar por só mais uma subida dos juros diretores – prevista para a reunião de maio.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,23% para 33.897,01 pontos, ao passo que o S&P 500 deslizou 0,01% para 4.154m52 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite fechou com uma subida marginal, ao somar 0,03%% para 12.157,23 pontos.



Os investidores aguardavam com expectativa pelos resultados da fabricante de veículos elétricos Tesla, comandada por Elon Musk, com o reporte de contas agendado para depois do fecho de Wall Street.