Wall Street sem rumo com investidores a avaliarem impacto do coronavírus

As principais bolsas norte-americanas abriram a sessão desta quinta-feira a negociar sem tendência definida, isto numa altura em que os investidores tentam medir o impacto económico do novo coronavírus e as respostas à pandemia que vêm sendo adotadas.

Wall Street arrancou a sessão desta quinta-feira, 19 de março, a negociar sem rumo definido. Os índice Dow Jones e Standard & Poor's 500 abriram a perder 0,49% e 0,60% para 19.801,07 pontos e 2.383,61 pontos, respetivamente, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite começou o dia a ganhar 0,24% para 7.006,348 pontos.





Esta quarta-feira, o Banco Central Europeu lançou um novo programa de compra de dívida, no valor de 750 mil milhões de euros, direcionado precisamente a garantir liquidez às economias da Zona Euro e a travar a escalada nos juros das dívidas que se registava na área da moeda única. Decisão da instituição liderada por Christine Lagarde reflecte-se numa acentuada descida dos juros das dívidas pública no espaço da moeda única.



No entanto, apesar das ações já levadas a cabo, a agência Reuters escreve que persiste a convicção de que as medidas de impulso económico já anunciadas não são suficientes para evitar uma recessão global.



A contribuir para a apreensão dos investidores norte-americanos está ainda o facto de o número de novos pedidos de subsídios de desemprego nos Estados Unidos ter aumentado, na semana passada, acima do que era esperado.



A mostrar como mesmo as medidas adotadas não estão a ser suficientes para conferir confiança aos investidores está o exemplo da companhia aérea American Airlines. A cotada afunda 10,73% para 10,40 dólares por ação mesmo depois de ter assegurado um crédito bancário de mil milhões de dólares com o objetivo de ajudar a empresa a superar a quebra no volume de negócios devido à pandemia em curso.



