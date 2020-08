Wall Street sem rumo definido e à espera de novo pacote de estímulos

O índice Dow Jones iniciou a sessão desta terça-feira, 4 de agosto, a ceder 0,09% para 26.641,09 pontos, acompanhado pelo Standard & Poor's 500 a deslizar ténues 0,06% para 3.292,74 pontos. Já o índice Nasdaq Composite arrancou o dia a ganhar 0,09% para 10.913,086 pontos. Com esta valorização, o Nasdaq mantém-se assim próximo do máximo intradiário ontem registado.As bolsas norte-americanas negoceiam assim sem rumo completamente definido numa fase em que os investidores aguardam por informação adicional quanto à possibilidade de a administração da Casa Branca avançar com um novo pacote de estímulos à economia.O Congresso dos Estados Unidos tem vindo a pressionar nesse sentido, sendo que o Senado parte para férias na próxima sexta-feira, dia em que serão também reportados novos dados quanto à evolução do mercado laboral.Por outro lado, a divulgação de resultados aquém das expectativas também contribuiu para moderar o volume de investimentos em bolsa. Um dos exemplos é a American International Group que recua 4,76% para 30,59 dólares.(Notícia atualizada)