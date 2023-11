Wall Street sem tendência definida à espera dos números da inflação nos EUA

4.411,55

Michael O’Rourke, estratega da JonesTrading. Apesar dos números da inflação serem o foco principal do mercado, os investidores estarão também a avaliar a decisão da Moody's, acrescentou o analista.



Entre os movimentos de mercado, a Boeing subiu 4%, depois da Emirates ter anunciado uma compra de 95 aeronaves no valor de 52 mil milhões de dólares.

Os principais índices em Wall Street encerram sem tendência definida, num dia em que os investidores estiveram a reagir a um corte do "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida soberana) dos Estados Unidos por parte da Moody's que passou de estável para negativo.A justificar esta decisão estão os enormes défices orçamentais e a menor capacidade para suportar o encargo do serviço da dívida.O industrial Dow Jones avançou 0,16% para 34.337,87 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 cedeu 0,08% parapontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,22% para 13.767,74 pontos.O mercado deverá agora focar-se numa leitura da inflação esta terça-feira, bem como um conjunto de dados económicos nos EUA que poderão permitir avaliar durante quanto tempo a Reserva Federal deverá manter as taxas de juro elevadas.O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, referente a outubro, será conhecido esta terça-feira. A previsão é de uma variação de 3,3% anual, após o último registo de 3,7%, e uma variação mensal de 0,1%, que compara com os 0,4% do mês anterior. No entanto, os preços subjacentes devem manter-se inalterados face a setembro, estima a Reuters."Toda a gente está à espera para ver o que acontece com os dados da inflação", disse à Reuters