Wall Street sobe à espera de retoma económica

As praças do outro lado do Atlântico negociaram em alta nesta quarta-feira, com os investidores focados na perspetiva de retoma económica com as vacinas e os novos apoios à economia. Só o Dow inverteu nos últimos minutos, mas com um recuo muito ligeiro.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:07







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones cedeu nos últimos minutos de negociação, fechando com uma deslize marginal de 0,03% para os 31.060,47 pontos, depois de na sexta-feira ter tocado num máximo de sempre, nos 31.193,40 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,23% para 3.809,84 pontos, após ter atingido na última sessão da semana passada o valor mais alto da sua história, nos 3.826,69 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,43% para 13.128,95 pontos. Na negociação intradiária de sexta-feira marcou um novo recorde, nos 13.208,09 pontos. Nos máximos da sessão, os três índices rondaram os seus recordes. Os investidores estão na expectativa de novos estímulos à economia, já que amanhã o presidente eleito Joe Biden vai anunciar um novo programa de apoios, que diz ser no valor de biliões de dólares. A ajudar ao otimismo da sessão esteve o Livro Bege da Fed, que sinalizou uma recuperação económica, se bem que modesta, nalgumas regiões dos Estados Unidos no início do ano. A Intel, que anunciou a substituição do seu CEO, Bob Swan, esteve hoje entre os melhores desempenhos do S&P 500, a somar 6,97% para 56,95 dólares. Pat Gelsinger, que é o atual presidente executivo da VMWare, assumirá as rédeas da Intel no próximo dia 15 de fevereiro. Os investidores estiveram também atentos à Câmara dos Representantes – onde hoje está a ser votada a proposta dos democratas de destituir Donald Trump, fazendo com que não cumpra os últimos dias de mandato –, mas sem deixarem que a situação mexesse com as suas decisões em bolsa. Os intervenientes de mercado aguardam pela divulgação, amanhã, dos dados relativos aos novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 9 de janeiro. Os economistas inquiridos pela Refinitiv estimam que as novas solicitações deste apoio estatal na semana passada possam ter ascendido a 780.000 – a acontecer, será apenas uma ligeira diminuição face aos 787.000 pedidos da semana precedente. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street sobe à espera de retoma económica









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.