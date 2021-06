Wall Street sobe com aumento do emprego em maio a ofuscar receios de inflação

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em terreno positivo, com o bom relatório do emprego a temperar os receios em torno do aumento da inflação no país.



Lucas Jackson/Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 04 de Junho de 2021 às 21:11







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones fechou a somar 0,52%, para se fixar nos 34.756,39 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,88%, para 4.229,89 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,47% para 13.814,49 pontos. A impulsionar os principais índices do outro lado do Atlântico esteve mais um sinal de retoma do mercado laboral, depois do anúncio de hoje relativo a um aumento de 559.000 empregos no mês de maio. Estes números confirmam o bom andamento da recuperação económica dos Estados Unidos, o que acaba também por aumentar os receios de um aumento da inflação e uma eventual subida dos juros diretores mais cedo do que o previsto, mas hoje o otimismo levou a melhor. Além disso, os juros da dívida soberana estiveram em baixa e o dólar depreciou-se – sinais de que os investidores não estão demasiado preocupados, neste momento, com a possibilidade de sobreaquecimento da economia. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street sobe com aumento do emprego em maio a ofuscar receios de inflação









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.