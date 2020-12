Wall Street sobe com confiança em 2021

As bolsas norte-americanas encerraram a subir ligeiramente, com a expectativa de uma melhoria económica no próximo ano a ajudar ao otimismo.



Negócios jng@negocios.pt 21:15







Assine já 1€/1 mês



... O Dow Jones encerrou a somar 0,24% para os 30.409,56 pontos. Ontem fixou um máximo de sempre nos 30.588,79 pontos durante a sessão mas depois fechou a ceder terreno. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,13% para 3.732,04 pontos. Na negociação intradiária de terça-feira atingiu o valor mais alto da sua história, nos 3.756,12 pontos, antes de terminar o dia no vermelho Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,15% para 12.870,00 pontos. Na jornada de ontem estabeleceu um novo máximo histórico, nos 12.973,33 pontos, mas perdeu fôlego no encerramento da sessão. Os novos estímulos à economia e a prossecução do programa de vacinação contra a covid-19 alimentaram hoje o otimismo dos investidores quanto a uma retoma económica em 2021. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street sobe com confiança em 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.