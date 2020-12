Wall Street sobe com dados sombrios do emprego a reforçarem expectativa de estímulos

O Dow Jones segue a somar 0,32%, para os 30.066,42 pontos, perto do seu máximo histórico de 30.116,51 pontos alcançado no passado dia 24 de novembro.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avança 0,32% para 3.680,06 pontos, a rondar o máximo de sempre alcançado ontem nos 3.682,73 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite ganha 0,18% para 12.399,94 pontos, também muito perto do seu recorde de 12.439,02 pontos (estabelecido ontem)

Hoje foram divulgados os dados do mercado laboral em novembro, que ficaram aquém do esperado. No mês passado houve um incremento de apenas 245.000 postos de trabalho, numa base sasonalmente ajustada, quando as expectativas apontavam para 481.000, o que mostra que o motor do emprego está a desacelerar.

Já a taxa de desemprego desceu para 6,7%, contra 6,9% em outubro. Os analistas esperavam que tivesse caído para 6,8%. Mas a economia está ainda com menos 9,8 milhões de empregos desde fevereiro – que foi quando começou a crise pandémica.

Perante este cenário, os investidores estão na expectativa de mais estímulos à economia dos Estados Unidos, numa altura em que democratas e republicanos se alinham para tentarem aprovar um novo pacote de ajuda – que terá de passar no Congresso e depois na Casa Branca.

Os congressistas norte-americanos não conseguiram ainda acordar um novo pacote de alívio, mas há sinais de que a proposta bipartidária no valor de 908 mil milhões de dólares está a conquistar apoios na plataforma de negociação.

Apesar das expectativas em torno das vacinas contra a covid-19, que permitirão uma reabertura gradual da economia quando tiver início o processo de vacinação, os estímulos continuam a ser muito importantes para ajudar a economia a recuperar da sua maior contração em décadas.

Ontem, os índices perderam fôlego na última meia hora de negociação, quando a Dow Jones Newswires avançou que a farmacêutica norte-americana Pfizer cortou para metade a sua meta de distribuição da vacina contra a covid-19 – que desenvolveu em parceria com a BioNTech – para este ano, devido a problemas na cadeia de fornecimento.



Mas, a compensar este revés, está o facto de um estudo da biotecnológica norte-americana Moderna ter mostrado que a sua vacina reteve, nos participantes dos ensaios clínicos, elevados níveis de anticorpos neutralizadores da covid nos 119 dias a seguir à primeira vacinação.