Wall Street sobe com expectativa de Fed menos agressiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os principais índices do outro lado do Atlântico ganharam terreno na sessão desta terça-feira, mais do que compensando o tombo de ontem.

A ajudar esteve o facto de os dados da atividade industrial em Nova Iorque terem sido mais fracos do que o esperado, o que diminuiu os receios de um endurecimento mais agressivo da Fed.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,82% para 33.544,34 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 2,14% para 4.262,45 pontos, depois de ontem ter negociado no valor mais baixo desde junho e deslizado para o território da "cruz da morte" – em análise técnica, é um padrão que pressagia uma debilidade adicional.

Já o tecnológico Nasdaq Composite registou uma subida de 2,92% para 12.948,62 pontos.

Apesar da incerteza em torno da guerra na Ucrânia, os investidores estão agora com maior foco na decisão que será amanhã anunciada pela Fed, com a maioria a antecipar agora uma subida de 25 pontos dos juros diretores – e não superior a isso.

As cotadas do retalho e das tecnologias lideraram os ganhos no S&P 500.

Em destaque pela negativa estiveram os títulos da energia, num dia em que os preços do petróleo caíram – se bem que tenham reduzido parte das perdas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter lançado dúvidas sobre o sucesso das negociações entre Moscovo e Kiev.