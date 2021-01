Wall Street sobe com impulso da energia e tecnologias

As praças norte-americanas encerraram no verde, sustentadas sobretudo pela energia e tecnologias, num dia em que os olhares se centraram no Senado.



21:22







... O Dow Jones fechou a somar 0,55% para os 30.391,60 pontos, depois de na última sessão de 2020 ter fixado um novo máximo de sempre nos 30.637,47 pontos. Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,71% para 3.726,86 pontos, depois de ontem marcar o seu pior início de ano desde 2016. Na negociação intradiária de 31 de dezembro atingiu o valor mais alto da sua história, nos 3.760,20 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,95% para 12.818,96 pontos. O seu recorde foi marcado a 29 de dezembro, nos 12.973,33 pontos. Numa sessão marcada por um baixo volume de negociação, foram as cotadas da energia que deram mais gás, impulsionadas pelo facto de o petróleo estar a negociar na casa dos 50 dólares por barril nos EUA. Também as tecnológicas ganharam terreno, a recuperar do tombo de ontem. Os investidores aguardam com expectativa pelos resultados da segunda volta das eleições no estado da Geórgia para o Senado norte-americano. Ficaram lugares por preencher na câmara alta do Congresso dos EUA e hoje foi disputada a segunda volta na Geórgia, que poderá fazer o Senado pender para os democratas, ou mantê-lo de maioria republicana – dificultando a vida a Joe Biden. Os resultados serão conhecidos, em princípio, na quarta-feira de manhã. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

