Wall Street sobe com novos estímulos orçamentais na calha

O Dow Jones encerrou a ceder 0,23% para 26.671,95 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 avançou 0,28% para 3.224,73 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,28% para 10.503,19 pontos.

A sustentar a negociação, que foi bastante morna – com os índices a chegarem a negociar no vemelho devido aos receios de novas perturbações na atividade económica decorrentes do aumento dos casos de coronavírus –, esteve sobretudo a perspetiva de serem aprovados estímulos orçamentais adicionais por conta da pandemia.

O Dow Jones foi o que demonstrou maior volatilidade, tendo ficado várias vezes, na última hora de negociação, perto de entrar no verde, mas acabando por fechar com uma descida marginal.

A animar os restantes índices de Wall Street esteve também a sondagem que revela que os construtores de casas esperam que em julho os níveis da construção regressem a níveis anteriores à crise da covid-19 que impactou a economia a partir de março.

Os construtores reportaram um aumento da procura de casas unifamiliares em mercados de menor densidade populacional, nomeadamente pequenas zonas metropolitanas, mercados rurais e grandes subúrbios das cidades. A crise sanitária transferiu muito trabalho para casa, uma tendência que os economistas preveem que possa tornar-se permanente, refere a Reuters.

Mas com 32 milhões de norte-americanos a receberem atualmente subsídio de desemprego e com o preço da madeira em máximos de dois anos, não é provável que se assista, para já, a uma robustez do mercado imobiliário.

Do lado das perdas, destaque para a Netflix, que recuou 6,47% para 492,62 dólares, depois de ontem ter dito que estima um aumento de 2,5 milhões de novos subscritores do seu serviço de streaming, a nível global, no terceiro trimestre – praticamente metade daquilo que os analistas estavam à espera.