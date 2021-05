Wall Street sobe com otimismo para plano orçamental

O Dow Jones fechou a somar 0,19%, para se fixar nos 34.529,45 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,08%, para 4.204,11 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,09% para 13.748,74 pontos.

Um indicador da inflação, o chamado índice PCE (índice de preços de consumo pessoal) subiu 0,6% em abril, face a março, naquele que foi o quinto aumento consecutivo, anunciou hoje o Departamento norte-americano do Comércio.

Já o núcleo do índice de inflação PCE avançou 0,7% no mês passado (excluindo as componentes voláteis dos alimentos e energia), após uma subida de 0,4% em março. No acumulado de 12 meses até abril, aumentou 3,1% contra uma subida em ritmo anual de 1,9% em março. Ou seja, está bastante acima da meta de 2% da Reserva Federal.

Os analistas inquiridos pela Reuters estimavam um PCE de 0,6%, pelo que a leitura ficou em linha com o esperado, mas projetavam que o núcleo do índice de inflação PCE tivesse aumentado "apenas" 2,9% na comparação anual.

Apesar destes dados sobre a inflação, o sentimento hoje foi de maior otimismo junto dos investidores, o que ajudou a manter os índices no verde, se bem que por pouco. Uma das razões prendeu-se com os planos orçamentais da administração americana liderada por Joe Biden. O presidente dos Estados Unidos pretende aumentar o teto das despesas federais no próximo pacote orçamental, para 6 biliões de dólares.