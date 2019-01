Reuters



O índice Dow Jones arrancou a subir ligeiros 0,03% para 23.917,49 pontos na sessão bolsista desta terça-feira, 15 de Janeiro, seguido pelo Nasdaq Composite a somar 0,37% para 6.931,422 pontos e pelo Standard & Poor's 500 a crescer 0,13% para 2.586,31 pontos.Tal como tem sido verificado nas últimas sessões, Wall Street está hoje a beneficiar do otimismo em torno da negociação com vista a um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Washington e Pequim tentam reduzir os riscos associados à disputa comercial promovida pelo presidente americano Donald Trump.Ainda a apoiar os ganhos em Wall Street está o encontro que irá acontecer durante a tarde de hoje entre Trump e membros do Congresso, uma reunião que visa superar a paralisação parcial do governo federal norte-americano. O "shutdown" está no 25.º dia e foi provocado pela recusa dos democratas, que agora controlam a câmara baixa do Congresso, em aprovarem a verba necessária à construção do muro na fronteira com o México prometido por Donald Trump durante a respetiva campanha presidencial.As principais praças norte-americanas sobem apesar dos sinais de abrandamento da principal economia europeia. A Alemanha confirmou hoje que o produto interno bruto (PIB) germânico cresceu 1,5% em 2018, o ritmo mais lento em cinco anos . Por outro lado, há ainda a incerteza relacionada com o Brexit, no dia em que o acordo de saída alcançado entre Londres e Bruxelas é votado no parlamento britânico, sendo esperada a rejeição do mesmo. Também esta terça-feira, o banco JPMorgan revelou ter(Notícia atualizada às 14:50)