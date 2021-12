Wall Street sobe com sinais de robustez económica. Tesla dispara com vendas de Musk

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,74% para 35.753,89 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,02% para terminar nos 4.696,56 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,18% para se fixar nos 15.521,89 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estiveram a ser sustentadas por novos dados que sustentam a robustez da economia.

As vendas de casas em segunda mão, nos EUA, aumentaram em novembro, pelo terceiro mês consecutivo, indicando que o crescimento constante do emprego e as baixas taxas hipotecárias estão a impulsionar a procura.

Já a confiança dos consumidores aumentou mais do que o esperado este mês, numa altura em que o panorama para o emprego e para a economia melhoraram.

Além disso, "muitos investidores acreditam que a ómicron terá um impacto apenas temporário na atividade económica e não deverá ser um problema para a tendência geral positiva dos mercados acionistas", comentou à Bloomberg uma analista do Swissquote Group, Ipek Ozkardeskaya.

A Tesla esteve em destaque, fechando a disparar 7,49% para 1.008,87 dólares, depois de o seu CEO, Elon Musk, ter dito que já vendeu ações suficientes para cumprir a meta de reduzir em 10% a sua posição na fabricante de veículos elétricos.