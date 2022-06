Wall Street sobe em nova sessão volátil

O índice industrial Dow Jones fechou a sessão a somar 0,82% para 33.185,01 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,94% para 4.160,16 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,94%, fixando-se nos 12.175,23 pontos.

A contribuir para as subidas do Nasdaq estiveram grandes pesos-pesados das tecnologias, como a Apple e a Microsoft, que ajudaram a ofuscar as perdas da gigante do comércio eletrónico Amazon.

Esta foi mais uma sessão volátil, com os investidores a pesarem os riscos que os esforços para conter a subida da inflação podem colocar ao crescimento económico.

Com efeito, o sentimento do mercado viveu mais um dia de montanha russa, com os intervenientes hesitantes em assumir riscos devido aos receios de que um endurecimento adicional da política monetária da Reserva Federal norte-americana possa penalizar o crescimento da economia.