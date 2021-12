Wall Street sobe há três dias com atenuação de receios em torno da ómicron

Os principais índices do outro lado do Atlântico encerraram no verde, a reforçarem os ganhos das duas últimas sessões.



Reuters Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:26







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,10%, para 35.754,75 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história. Já o Standard & Poor’s 500 subiu 0,31% para 4.701,21 pontos, e marcou o seu melhor rally de três sessões seguidas este ano. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos, estando agora novamente perto desse patamar. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,64% para se fixar nos 15.786,99 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos. Os receios em torno da ómicron atenuaram-se mais um pouco depois de a Pfizer e a BioNTech terem dito que os estudos laboratoriais mostram que uma terceira dose da sua vacina neutraliza esta nova variante do coronavírus. "Os ativos de risco estão a recuperar, esta semana, depois da turbulência decorrente do aparecimento de uma nova variante da covid", comentou à CNN o estratega Art Hogan, da National Securities. No entanto, os analistas de Wall Street estimam que o mercado permaneça volátil até que haja mais clareza quanto à ameaça que a ómicron constitui para o crescimento económico – já que há novas restrições a serem impostas em muitos países. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street sobe há três dias com atenuação de receios em torno da ómicron









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Wall Street sobe há três dias com atenuação de receios em torno da ómicron O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar