Wall Street sobe mais de 1% com atenuação de receios em torno da Evergrande

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, numa sessão em que diminuíram os receios quanto ao impacto generalizado de uma eventual derrocada da gigante chinesa do imobiliário Evergrande.



Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:42







Assine já 1€/1 mês



... O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,48%, para 34.764,82 pontos e o Standard & Poor’s 500 ganhou 1,21%, para 4.448,98 pontos – ambos a registarem a maior subida desde 20 de julho. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,21% para se fixar nos 15.052,24 pontos, na sua melhor performance desde agosto. Os investidores mostraram-se tranquilizados pelo facto de a Reserva Federal ter dito que a retirada das suas medidas de estímulo à economia será proporcional ao ritmo da retoma económica. Ontem, a Fed anunciou que não iria começar já a retirar os estímulos à economia, se bem que esse chamado ‘tapering’ – que passa pela compra de dívida – possa ter início em novembro. No entanto, os intervenientes de mercados preferiram focar-se no facto de por agora tudo permanecer igual. E apesar de a crise da dívida que está a ser vivida pela gigante chinesa do imobiliário Evergrande continuar a centrar atenções, o facto de haver bancos a tranquilizarem os investidores quanto à sua exposição ajudou a atenuar os receios quanto ao efeito que uma eventual derrocada da empresa possa ter no resto do mundo. Nem sequer o debate em torno do teto da dívida nos EUA esmoreceu o otimismo dos investidores norte-americanos na sessão de hoje. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

Wall Street sobe mais de 1% com atenuação de receios em torno da Evergrande









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.