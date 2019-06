Wall Street sobe mais de 7% em três semanas de ganhos

Após a derrocada registada em maio, este mês está a ser de forte recuperação para as bolsas norte-americanas, que acumulam uma série de três semanas em alta que levaram as ações para máximos históricos devido ao otimismo com o corte de juros por parte da Fed e um desfecho positivo nas negociações para um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

Esta sexta-feira a sessão até foi negativa, devido à escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irão, depois de Donald Trump ter assumido que estava planeado um ataque ao país do Médio Oriente, o qual acabou por cancelar.

O Dow Jones cedeu 0,13% para 26,719,13 pontos, o Nasdaq desceu 0,24% para 8.031,7 pontos e o S&P500 caiu 0,13% para 2.950,46 pontos.

Ao longo da sessão o S&P500 chegou a atingir um novo máximo histórico e o Dow Jones transacionou acima do último máximo de fecho. E apesar da queda de hoje, no acumulado da semana o desempenho foi bem positivo.

O S&P500 avançou 2,2% em cinco sessões, concluindo a terceira semana consecutiva em alta. No mesmo período do Dow subiu 2,41% e o Nasdaq avançou 3,02%.Nestas três semanas (que correspondem a junho) o índice que reúne as 500 maiores cotadas norte-americanas acumulou ganhos de 7,2%, compensando a queda violenta sofrida no mês de maio (-6,58%).

O renovado otimismo dos investidores está a ser alimentado sobretudo pelos bancos centrais. No arranque da semana Mario Draghi admitiu aumentar os estímulos à economia, nomeadamente descer juros. Na quarta-feira foi a vez da Reserva Federal (Fed) abrir a porta à descida de juros.

Também na frente da disputa comercial entre os EUA e a China as notícias também têm sido mais animadoras do que em maio. Ainda hoje a Casa Branca anunciou que o vice-presidente Mike Pence cancelou um discurso que tinha preparado e que criticava a China, de modo a não aumentar as tensões com Pequim.

Esta cautela surge numa altura em que as atenções dos investidores estão já centradas na reunião que Donald trump e o presidente chinês vão ter à margem da próxima reunião do G-20, que decorre no Japão entre 28 e 29 de junho.

A confirmar o sentimento positivo dos investidores está a queda diminuta dos índices num dia em que um ataque militar dos EUA ao Irão esteve à beira acontecer, assinalaram analistas à Bloomberg.

O presidente dos Estados Unidos aprovou um ataque militar contra o Irão em resposta à destruição por parte dos iranianos de um drone americano, o qual decidiu cancelar repentinamente e já próximo da hora planeada. Trump já veio esclarecer que a mudança de ideias surgiu depois de ter sido avisado que o ataque implicaria a morte de 150 pessoas, o que considerou "desproporcional".

Já depois do fecho da sessão foi divulgada mais uma notícia com um impacto potencialmente positivo, já que todos os grandes bancos norte-americanos passaram nos testes de stress conduzidos pela Fed.