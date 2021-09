Wall Street sobe, mas pouco. Prudência impera

As principais bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em ligeira alta, com exceção do Nasdaq, que foi penalizado pelo mau desempenho das ações relacionadas com as criptomoedas depois de o banco central da China ter banido qualquer transação de moedas digitais e pretender acabar com o que chama de mineração ilegal.



Justin Lane/EPA Carla Pedro cpedro@negocios.pt 21:22







... O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,10%, para 34.798 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,15%, para 4.455,48 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite resvalou 0,03% para se fixar nos 15.047,70 pontos. O facto de o banco central chinês ter proibido transações de criptomoedas e pretender pôr fim ao que chama de mineração ilegal das moedas digitais levou a que os títulos ligados a este segmento fossem penalizados. No geral, a sessão não teve oscilações de relevo, numa altura em que os investidores preferem optar por uma atitude mais prudente – e quem ganhou foram os tradicionais valores-refúgio, como o dólar e o ouro. A crise da dívida que está a ser vivida pela gigante chinesa do imobiliário Evergrande continuou a centrar atenções, devido aos receios do impacto generalizado que possa vir a ter. As bolsas norte-americanas viveram a sua pior semana em mais de três anos em termos de saída de capitais, numa altura em que os investidores se têm revelado mais defensivos devido aos riscos da Evergrande. Os operadores retiraram 28,6 mil milhões de dólares dos fundos de ações dos EUA entre 15 e 22 de setembro, o maior ‘resgate’ de dinheiro desde fevereiro de 2018, segundo uma nota de análise do Bank of America citada pela Bloomberg. Em contrapartida, aplicaram 40 mil milhões de dólares em moeda, 10 mil milhões em obrigações e 84 milhões em ouro. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

