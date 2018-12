Wall Street sobe timidamente à espera que não haja "shutdown"

No matter what happens today in the Senate, Republican House Members should be very proud of themselves. They flew back to Washington from all parts of the World in order to vote for Border Security and the Wall. Not one Democrat voted yes, and we won big. I am very proud of you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de dezembro de 2018







Falta agora a decisão do Senado sobre este orçamento. Decisão essa que pode, caso seja negativa, provocar um "shutdown" - encerramento dos serviços governamentais - naquele país. Isto porque os senadores não querem contemplar um montante para o muro.

Hoje é o último dia para aprovar esse orçamento, evitando assim a paralisação do governo, uma vez que é preciso mais dinheiro para financiar os serviços federais. Mas apesar de o Senado ser de maioria republicana, há elementos do partido que também não concordam com uma verba para o muro.



Trump já ameaçou que, caso a sua pretensão orçamental não seja aprovada, terá "orgulho" em encerrar os serviços públicos nacionais. "Serei eu a provocar a paralisação [dos serviços públicos]. E terei orgulho em encerrar os serviços governamentais a bem da segurança na fronteira", declarou no passado dia 11 de Dezembro durante uma tensa troca de ideias com Nancy Pelosi, a líder democrata na Câmara dos Representantes, e com Chuck Schumer, o líder democrata no Senado, que se realizou na presença de jornalistas na Casa Branca.



E hoje voltou às ameaças, advertindo para uma paralisação "muito longa" dos serviços federais se os democratas votarem contra o financiamento do seu plano.





The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de dezembro de 2018

Even President Ronald Reagan tried for 8 years to build a Border Wall, or Fence, and was unable to do so. Others also have tried. We will get it done, one way or the other! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de dezembro de 2018



Nas eleições intercalares de inícios de Novembro, a maioria da Câmara dos Representantes regressou às mãos dos democratas, mas essa mudança só será efectiva a 3 de Janeiro. Por isso, é ainda de maioria republicana.



O pacote aprovado na noite passada pela Câmara dos Representantes inclui também uma ajuda de perto de 8 mil milhões de dólares para os prejuízos decorrentes dos recentes furacões e dos incêndios na Califórnia. Segue agora para o Senado, onde tem a forte oposição dos democratas. São necessários 60 votos para ser aprovado.



O líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, já advertiu os senadores para a possibilidade de estes terem de regressar a Washington esta sexta-feira à tarde para votarem, refere a Time.



Muitos senadores já saíram da capital, para as férias natalícias, depois de o Senado ter aprovado na quarta-feira um projecto de lei para manter o governo federal temporariamente financiado. Esse projecto de lei prevê que o dinheiro para a segurança na fronteira se mantenha nos actuais níveis, nos 1,3 mil milhões de dólares, mas não contempla qualquer valor para o muro com o México.





A última vez em que os Estados Unidos correram risco de um "shutdown" foi em Janeiro passado, o que de facto aconteceu, com os serviços públicos do país a paralisarem durante três dias. Ao terceiro dia de "shutdown", os legisladores norte-americanos acabaram por delinear um acordo para a reabertura dos serviços do governo federal.





Recorde-se que a lei de financiamento do Estado federal norte-americano abrange várias áreas, da Agricultura à Defesa, e a sua aprovação evita uma paragem dos serviços públicos por falta de dinheiro.