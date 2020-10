Wall Street sofre maior queda em quatro meses

As bolsas de Nova Iorque viveram esta quarta-feira o pior dia desde junho, pressionadas pelo aumento exponencial de novos casos de covid-19 na Europa mas também nos Estados Unidos.Os principais índices afundaram mais de 3%, com Dow Jones e S&P 500 a registarem as maiores descidas em mais de quatro meses.O Dow Jones caiu 3,43%, para os 26.519,95 pontos, mínimo desde 31 de julho, enquanto o S&P 500 perdeu 3,53%, fechando nos 3.271,03 pontos, o valor mais baixo do último mês.Nem as tecnológicas resistiram à maré vermelha, e o Nasdaq Composite foi mesmo o índice mais penalizado, com uma queda de 3,73%, para os 11.004,87 pontos.