Wall Street soma e segue com Fed e dados económicos

O Dow Jones fechou a subir 2,04% para 26.289,98 pontos e o Standard & Poor’s 500 somou 1,90% para 3.124,74 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,75% para se fixar nos 9.895,87 pontos.

Os investidores continuaram a mostrar-se empolgados com as medidas anunciadas pela Reserva Federal norte-americana, que visam aliviar a tensão nos mercados e ajudar as empresas afetadas pelo vírus que assolou o mundo inteiro.

A Fed anunciou ontem ao final do dia o tão antecipado programa de financiamento às empresas, que visa ajudar os bancos a concederem empréstimos a pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia.

Além disso, divulgou que vai começar a comprar dívida corporativa para sustentar a liquidez de mercado e ajudar à disponibilidade de crédito das grandes empresas.

Paralelamente, surge a perspetiva, ainda não confirmada oficialmente, de que os Estados Unidos vão avançar com um plano de investimentos de um bilião de dólares em infraestruturas para impulsionar a economia do país.

Estes estímulos foram suficientes para os investidores porem de lado os receios em torno de uma segunda vaga de infeções por covid-19 e continuarem a apostar nas ações.

A complementar este otimismo do outro lado do Atlântico estiveram os bons dados económicos divulgados esta terça-feira, especialmente os dados inesperadamente robustos das vendas a retalho em maio.

As vendas a retalho dispararam 17,7% no mês passado nos EUA – muito acima do esperado –, depois de uma forte contração em abril. Excluindo os carros e acessórios automóveis, as vendas aumentaram 12,4%.

Também a produção industrial e a utilização das capacidades industriais melhoraram em maio, depois das acentuadas quedas de abril.