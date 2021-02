Wall Street soma e segue em fevereiro risonho

O Dow Jones encerrou a somar 0,12% para os 30.723,60 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,10% para 3.830,17 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu fôlego nos últimos minutos de negociação e terminou a deslizar 0,02% para 13.610,54 pontos.

As praças do outro lado do Atlântico continuam a recuperar das quedas da semana passada – quando uma ação concertada de investidores amadores junto de cotadas onde grandes hedge funds tinham maiores posições curtas (apostavam na sua queda) levou a fortes perdas destes fundos.

Um dos exemplos dessas cotadas foi a GameStop – que, depois de na semana passada ter escalado perto de 400%, acabou por perder 25% nesta segunda-feira e 60% ontem (o seu maior recuo diário de sempre). Hoje conseguiu retomar, fechando a ganhar 5%, mas, ainda assim, uma valorização modesta para uma ação que disparou mais de 1.600% em janeiro.

Com esta história a parecer difícil de se repetir – até porque a secretária do Tesouro, Janet Yellen, já está a tomar medidas nesse sentido –, o otimismo regressou a Wall Street.

Yellen pediu – e recebeu – autorização junto dos responsáveis de ética para analisar questões como a volatilidade em Wall Street alimentada pela Reddit (plataforma onde os investidores amadores coordenaram o seu "ataque").

A secretária do Tesouro da Administração Biden, que pediu uma reunião esta semana para que os reguladores norte-americanos debatam a volatilidade do mercado, revelou previamente que ganhou mais de sete milhões de dólares nos últimos anos a proferir discursos para bancos de Wall Street, grandes empresas e grupos industriais.

A autorização por parte dos responsáveis de ética do Departamento do Tesouro permitirá a Yellen debruçar-se sobre questões mais amplas que venham a surgir, e não apenas a atual volatilidade do mercado, referiu à CNN uma fonte do Tesouro.