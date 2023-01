Wall Street soma e segue. Nasdaq ganha há quatro semanas

Do outro lado do Atlântico, Wall Street terminou o dia com ganhos, na esperança de uma Fed menos agressiva. As tecnológicas foram as estrelas do dia, com a Tesla a subir 11% pela segunda sessão consecutiva.



Mesmo com algumas das maiores tecnológicas de Nova Iorque a preverem um ano complicado para o setor, os investidores parecem estar a dar mais valor à possibilidade de abrandamento na subida das taxas de juro por parte da Reserva Federal norte-americana, que anunciará a sua decisão de política monetária na próxima quarta-feira.O mercado aponta para um incremento de 25 pontos base nos juros diretores, mas não vê possíveis cortes nas taxas de juro antes do final de 2023.O industrial Dow Jones subiu 0,08% para 33.978,08 pontos, enquanto o S&P 500 somou 0,25% para os 4.070,56 pontos, mantendo-se em máximos de dezembro.Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou para a quarta semana consecutiva de ganhos - o que não acontecia desde agosto -, ao subir 0,95% para 11.621,71 pontos.O setor da tecnologia esteve a sustentar os ganhos. A Tesla subiu 11% pelo segundo dia consecutivo, a beneficiar de resultados positivos, a Meta ganhou 3% e a Apple registou um acréscimo de 1,37%."O mercado tem estado num 'rally', na ideia de que a inflação está a diminuir. Mas não tenho a certeza de que esteja assim tão definido", explicou a analista Kara Murphy, da Kestra Investment Management, à Bloomberg."Quando pensamos como funciona a política monetária, esta é geralmente lenta. Imagine tentar virar o Titanic antes do icebergue - tem de se começar antes que icebergue esteja à nossa frente, e não é sempre possível saber como a economia vai reagir", exemplificou.

