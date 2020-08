Wall Street soma sexto recorde consecutivo em agosto abençoado

Num agosto inesquecível, os principais índices de Wall Street fecharam a semana em terreno positivo. Mais. O S&P 500 somou o sexto máximo histórico consecutivo e o Nasdaq Composite também alcançou um novo recorde de fecho. O Dow Jones renovou máximos de mais de seis meses e já apresenta um saldo positivo desde o início do ano.Indo por partes. O Dow Jones avançou 0,57%, para os 28.653,87 pontos, o valor mais elevado desde 21 de fevereiro. E durante o dia tocou os 28.733,35 pontos. Impulsionado pelas valorizações de cotadas como a Coca-Cola, Walmart e as prestes a abandonar o índice ExxonMobil e Raytheon Technologies, o índice das "blue-chips" entrou em terreno positivo em 2020. Desde o início do ano, o Dow acumula uma subida de 0,40%.O Nasdaq Composite, que na véspera interrompeu uma série de cinco máximos históricos consecutivos, voltou a recordes e fechou a subir 0,60%, para os 11.695,63 pontos. O índice tecnológico aumentou os ganhos acumulados em 2020 para 30,35%.Quanto ao S&P 500, hoje foi a sexta sessão com um valor de fecho inédito. O índice alargado caminha a passos largos para o melhor desempenho num mês de agosto desde 1986, acumulando, até agora, uma valorização de 7,24%. Esta sexta-feira, o S&P 500 somou 0,67%, para os 3.508,01 pontos, encerrando pela primeira vez acima da fasquia dos 3.500 pontos.O S&P 500 regista um saldo positivo de 8,58% desde o início do ano.