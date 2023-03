Wall Street tem dia morno. Dow Jones e S&P 500 avançam e Nasdaq perde

a avaliarem os ganhos recentes em Wall Street e os dados que mostram uma economia ainda robusta - dando assim força à possibilidade de mais subidas das taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana.

Wall Street terminou o dia em terreno misto, com os investidores cautelosos perante os ativos de risco eO industrial Dow Jones subiu 0,12% para 33.431,44 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) avançou 0,07% para 4.048,42 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,11% para 11.675,74 pontos.Entre os principais movimentos de mercado, a Apple subiu 1,85%, após o Goldman Sachs ter iniciado a cobertura deste título com recomendação de "comprar".Os investidores estão agora a centrar as atenções em Jerome Powell, presidente da Fed, que amanhã discursa no Senado. O mercado deverá procurar pistas sobre o caminho da política monetária a seguir pelo responsável máximo do banco central.Ainda esta semana serão divulgados (na sexta-feira) os números do emprego nos Estados Unidos - que também deverão contribuir para a forma como a Fed irá prosseguir o seu ciclo de política monetária.