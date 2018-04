Wall Street termina semana a jogar à defesa

O Dow Jones encerrou a deslizar 0,05% para 24.311,19 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 valorizou 0,11% para 2.669,91 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite terminou o dia com um ganho marginal de 0,02%, a valer 7.119,80 pontos.

Os investidores começaram por reagir bem aos dados do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre, uma vez que a economia norte-americana desacelerou mas não tanto quanto se receava.

No entanto, conforme os números foram sendo digeridos, regressaram os receios quanto a pressões inflacionistas que levem os EUA a subirem os juros directores quatro vezes este ano [já foram elevados a primeira vez em Março pelo banco central] em vez das três inicialmente previstas.

Além da potencial aceleração do ritmo de subida dos juros por parte da Reserva Federal devido à subida da inflação norte-americana – que o banco central aponta para que atinja até ao final do ano a sua meta de 2% –, os investidores receiam um agravamento dos custos financeiros das cotadas.

Foram esses receios que levaram a que três empresas norte-americanas que reportaram contas robustas esta semana acabassem por cair em bolsa, já que aludiram a aumentos de custos. Foram elas a Caterpillar (que alertou para a subida dos preços do alumínio), a Alphabet (dona da Google, que disse que as suas margens estão a diminuir devido à subida dos custos relacionados com o marketing e com a aquisição de direitos de streaming para o novo serviço de TV do YouTube) e a Procter & Gamble (que referiu os maiores custos com matérias-primas e transportes).

O bom desempenho do sector tecnológico, nomeadamente da Amazon, Microsoft e Intel, cujos resultados apresentados ontem depois do fecho agradaram aos investidores, acabou por ser ofuscado por estes receios, com os investidores a entrarem em modo defensivo e a aplicarem o dinheiro em sectores considerados mais seguros.

Em termos sectoriais, o petrolífero foi um dos que mais pressionou, numa sessão em que os preços da matéria-prima cederam terreno e em que os resultados da Chevron e Exxon Mobil desanimaram o mercado devido aos fracos números da área da refinação.

Os investidores continuam atentos à época de divulgação dos resultados trimestrais das cotadas norte-americanas e às suas perspectivas para o resto do ano, sendo esse um dos temas que irá marcar a próxima semana.