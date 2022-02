Wall Street termina semana em tom positivo

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em alta, sustentadas pelas novas sanções decididas contra a Rússia.



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O índice industrial Dow Jones fechou a somar 2,51% para 34.058,75 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 2,24% para 4.284,65 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,64% para 13.694,62 pontos, depois de ter aberto em queda ligeira. A negociação bolsista tem revelado grande volatilidade, ao sabor da incerteza que se vive em torno da ofensiva russa na Ucrânia. No entanto, o anúncio de novas medidas duras contra a Rússia – com a União Europeia e os EUA a colocarem Putin na lista dos nomes russos alvo de sanções – animou os mercados. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

