Wall Street termina sessão mista, com "earnings season" sem definir direção

Os principais índices do lado de lá do Atlântico terminaram o dia em terreno misto, com os investidores a avaliarem resultados de várias cotadas de peso nos Estados Unidos, como o Bank of America, Goldman Sachs e Johnson & Johnson.O índice industrial Dow Jones cedeu 0,03% para 33.976,63 pontos, ao passo que o S&P 500 avançou 0,09% para 4.154,86 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite recuou 0,4% para 12.153,41 pontos.O Bank of America valorizou 0,63%, depois de ter ultrapassado as expectativas de contas no primeiro trimestre. Ainda na banca, o Goldman Sachs desceu 1,7%, depois de a gigante financeira ter registado receitas abaixo do consenso de mercado, penalizada em 470 milhões de dólares pela venda parcial de alguns ativos da carteira de crédito Marcus.Fora do setor financeiro, a Johnson & Johnson registou uma queda de 2,78%, mesmo após ter superado as estimativas e ter elevado o "guidance" para 2023. A farmacêutica mostrou-se cautelosa relativamente ao impacto da subida dos custos devido à inflação em 2023."O que estamos a ver é a calma antes da tempestade, à medida que se vai desenrolando a época de resultados", afirmou o analista Brad McMillan, da Commonwealth Financial Network, à Reuters."O mercado está a tentar ver se há algum potencial de valorização ou não e penso que os resultados das próximas semanas vão ser decisivos", completou.