Wall Street tomba mais de 1%. S&P 500 em mínimos de junho

As bolsas norte-americanas fecharam com perdas, pressionadas por dados robustos do mercado laboral - que dão força à tese da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos de que as taxas de juro terão de continuar em níveis elevados durante mais tempo.O número de novos pedidos de subsídio de desemprego caiu na semana passada para o valor mais baixo desde janeiro (201 mil), após uma quebra de 20 mil novos pedidos só nesse período.O S&P 500, referência para a região, cedeu 1,64% parapontos, estando no nível mais baixo desde meados de junho. O industrial Dow Jones recuou 1,08% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 1,82% parapontos.Entre as principais movimentações, a Amazon e a Nvidia lideraram as quedas entre as gigantes tecnológicas, com perdas de 4,41% para 129,32 dólares e de 2,89% para 410,17 dólares, respetivamente.Já a Cisco Systems afundou 3,89% para 53,34 dólares, no dia em que foi conhecido que chegou a acordo para comprar a empresa de "software" Splunk por 28 mil milhões de dólares, enquanto a Broadcom deslizou 2,67% para 808,36 dólares após ter sido noticiado que a Google, que é detida pela Alphabet, estaria a ponderar deixar de comprar chips de inteligência artificial à companhia a partir de 2027. A Broadcom recuperou das perdas mais acentuadas depois de a Google ter tentado colocar um fim aos rumores, dizendo que "a Broadcom tem sido uma excelente parceira e que não antecipa qualquer alteração no compromisso".Chris Gaffney, presidente da divisão de mercados mundiais do EverBank, afirmou, em declarações à Bloomberg, que o mercado está apenas agora a compreender o compromisso da Fed em baixar a inflação. "O banco central está determinado em baixar a inflação - e parte desse compromisso, acho, é manter as taxas de juro elevadas por mais tempo - e os mercados estão finalmente a compreender isso", defendeu.