Wall Street vai para fim de semana prolongado no vermelho

O Dow Jones terminou a semana com uma queda de 0,68%, para os 34.079,18 pontos, enquanto o S&P 500 cedeu 0,72%, fechando nos 4.348,87 pontos. Já o Nasdaq Composite sofreu perdas mais pesadas, recuando 1,23%, até aos 13.548,07 pontos.Os analistas consideram que os investidores estão focados em apenas dois fatores-chave: Ucrânia e inflação.O presidente dos EUA vinha sendo apontado como muito diferente do seu antecessor, Donald Trump, em termos de impacto na volatilidade do mercado. Contudo, nota a Bloomberg, esta semana Joe Biden e a sua administração geraram incerteza com a retórica agressiva face a Moscovo."Os constantes comentários de Biden sobre a situação na Ucrânia tem provocado volatilidade, especialmente porque não é aquilo que os mercados querem ouvir", diz à Bloomberg Steve Sosnick, estratega-chefe da Interactive BrokersA contribuir para os receios dos investidores esta sexta-feira está também o facto de os mercados estarem encerrados segunda-feira devido a feriado, existindo receios de que não possa haver reações imediatas a eventuais desenvolvimentos na situação geopolítica."As notícias sobre o conflito na Ucrânia levou alguns investidores de retalho a venderem por nervosismo", refere Kim Forrest, fundadora e CIO da Bokeh Capital Partners, citada pela Bloomberg.