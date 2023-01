Wall Street vive dia positivo. S&P 500 ascende a máximos de dezembro

Os principais índices nova iorquinos terminaram o dia em terreno positivo. Os ganhos da região foram sustentados pela

do PIB nos Estados Unidos que cresceu 2,1% em termos reais em 2022, uma desaceleração face a 2021, mas, ainda assim, uma leitura melhor do que era esperado.

Estes dados retiram assim algumas preocupações relativamente a uma recessão do outro lado do Atlântico.

O índice industrial Dow Jones avançou 0,61% para 33.949,41 pontos, ao passo que o S&P 500 subiu 1,1% para 4.060,43 pontos, o valor mais elevado desde dezembro. Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,76% para 11.512,41 pontos.

A divulgação do produto interno bruto acima do esperado pelos analistas poderá levar a um recuo nas expectativas de que a Reserva Federal norte-americana possa começar a cortar nos juros diretores em breve. Neste momento, o mercado aponta para um incremento de 25 pontos base na reunião de fevereiro.

"Infelizmente, é provável que a Fed comece a abrandar as expectativas do mercado outra vez, já na próxima semana, por isso preparem-se para maior volatilidade. Podemos estar no olho do furacão e não completamente fora de perigo ainda", afirmou o analista Chris Zaccarelli da Independent Advisor Alliance, à Bloomberg.

A influenciar a sessão esteve também o número de novos pedidos de subsídio de desemprego, que recuou na semana passada de 192 mil para 186 mil - o que significa que o mercado laboral norte-americano continua robusto, o que poderá também potenciar a manutenção de uma política restritiva pela Fed.

Entre os principais movimentos de mercado, a Tesla disparou 10,97% para 160,27 dólares por ação, após a fabricante de carros elétricos ter

que duplicou os lucros no ano passado para 12.556 milhões de dólares. O CEO da companhia revelou também intenções de produzir dois milhões de veículos em 2023.