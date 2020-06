Wall Street volátil com bruxaria à espreita

As bolsas norte-americanas negociaram entre perdas e ganhos, animadas pela expectativa de um maior impulso na atividade económica mas também contidas pelos receios em torno do aumento de casos de covid-19. A bruxaria quádrupla esteve em ação.

O Dow Jones segue a recuar 0,80% para 25.871,46 pontos, e o Standard & Poor’s 500 cedeu 0,56% para 3.097,92 pontos.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,03% para se fixar nos 9.946,12 pontos, naquela que foi a sua sexta sessão consecutiva de ganhos.

Os principais índices oscilaram entre subidas e descidas ao longo do dia. A animar esteve a expectativa de um maior impulso na atividade económica.

A contribuir para o sentimento positivo esteve também a notícia da Bloomberg de que a China está a equacionar comprar mais produtos agrícolas norte-americanos, como soja e cereais, no âmbito da fase um do acordo comercial celebrado em janeiro entre Washington e Pequim.

Em contrapartida, a travar o ímpeto estiveram os novos casos de coronavírus. Nos EUA, vários estados – nomeadamente Texas, Florida e Califórnia – reportaram um aumento de novos casos de infeção por covid-19.

Esta sessão já se previa bastante volátil, especialmente na última hora de negociação, devido à chamada bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados europeus e norte-americanos. E denomina-se quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa.





O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" será um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais ativo e poderoso.