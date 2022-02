Wall Street volta a cair com tensões na Ucrânia

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,38% para 33.131,76 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 1,84% para 4.225,50 pontos – mantendo-se assim em território de correção.

Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a perder 2,57% para 13.037,49 pontos.

O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou mais sanções económicas contra a Rússia, devido ao escalar de tensões com a Ucrânia.

As sanções já impostas pela União Europeia, EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão centram-se sobretudo nas elites e nos bancos russos. Já a Alemanha suspendeu a certificação do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha através do Báltico.

As cotadas do setor tecnológico estiveram entre as mais penalizadas com este escalar de tensões e com o ciberataque a vários websites do governo ucraniano e de bancos do país.

Os investidores têm estado a avaliar o potencial impacto de uma primeira leva de sanções (que poderão ser escaladas) por parte do mundo ocidental, depois de Biden ter dito ontem que a Rússia já começou a invadir a Ucrânia. Esta quarta-feira, Kiev decretou o estado de emergência no país.





Entretanto, a Administração Biden está a ponderar recorrer às suas reservas petrolíferas de emergência, novamente em coordenação com aliados, para conter a forte subida dos preços do crude que se tem observado nos últimos dias devido ao escalar das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, avançou a Bloomberg citando duas fontes conhecedoras do processo.