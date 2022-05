Wall Street volta a rugir no final de semana caótica

Os índices de Wall Street fecharam em alta a última sessão de uma semana caótica nos mercados financeiros, com o presidente da Fed, Jerome Powell, a dar uma pequena ajuda ao dizer que não está em cima da mesa, pelo menos por agora, a possibilidade de subidas dos juros diretores acima dos 50 pontos base. Isto apesar de a inflação continuar em níveis bastante elevados.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,47% para 32.196,66 pontos e o Standard & Poor’s 500 valorizou 2,39% para 4.023,89 pontos – voltando assim ao patamar dos 4.000 pontos e reduzindo a perda semana para menos de 0,5%.

Depois de cair quase 20% face ao seu último recorde e de ter estado quase a entrar em "bear market", o S&P 500 conseguiu hoje recuperar fôlego. Ainda assim, não foi o suficiente para um saldo positivo no conjunto das cinco sessões e marcou a sexta semana consecutiva no vermelho – a mais longa série de quedas desde junho de 2011.

Já o tecnológico Nasdaq Composite terminou a subir 3,82% para 11.805 pontos. O índice conseguiu uma boa performance devido ao rally de gigantes como a Apple, Microsoft e Amazon – mas a queda do Twitter impediu maiores ganhos.

As ações da rede social de micromensagens fecharam a mergulhar 9,69% para 40,72 dólares, depois de Elon Musk, CEO da Tesla, ter dito que a sua oferta de compra estava "temporariamente suspensa". Durante a sessão, chegaram a afundar 15%.

Para um mercado receoso de que uma política monetária mais agressiva por parte da Reserva Federal possa mergulhar o país na recessão, as declarações de Powell acabaram por acalmar os nervos e as bolsas do outro lado do Atlântico conseguiram um bom desempenho.

Apesar das subidas de hoje, muitos investidores não estão convencidos de que os índices já tenham atingido o fundo, isto depois de um movimento de selloff que eclipsou 10 biliões de dólares das bolsas dos EUA em 18 semanas, refere a Bloomberg.