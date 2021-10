Wall Street volta a sorrir com "big tech" a liderar ganhos

O Dow Jones avançou 0,92%, para os 34.314,67 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,05%, fechando nos 4.345,72 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,25%, terminando o dia nos 14.433,83 pontos.



Os investidores aguardam com grande expectativa os dados do mercado laboral, a serem divulgados sexta-feira, para tentarem perceber se haverá um sinal de que a Fed poderá avançar já com a retirada dos estímulos. Hoje, os dados do ISM do setor dos serviços superaram as previsões, o que dá força a que a Reserva Federal anuncie o início da redução do programa de compra de obrigações.



"Embora algumas partes do mercado tenha caído mais do que outras, ainda temos muito que descer até atingirmos uma verdadeira correção nos principais índices", disse à Bloomberg David Bahnsen, CIO da gestora de fortunas The Bahnsen Group.



"É impossível ficar demasiado preocupado com estas incrivelmente modestas quedas nos mercados, que se concentram principalmente em ações de tecnológicas altamente sobrevalorizadas", reforçou.



Hoje, o destaque foi para as grandes tecnológicas, com a Apple a subir 1,42%, a Amazon a valorizar 0,98%, a Alphabet, casa-mãe da Google, a ganhar 1,77%, a Microsoft a avançar 2,00% e o Facebook, que ontem afundou na sequência do escândalo do delator e do "apagão" que afetou as suas redes sociais, a recuperar e subir 2,06%.