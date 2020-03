Wall Street volta às quedas e regista pior semana desde 2008

As bolsas norte-americanas não conseguiram sustentar os ganhos da abertura da sessão e terminaram no vermelho, em mais um dia de forte volatilidade e com os receios em torno do impacto económico da covid-19 a pesarem.

O Dow Jones encerrou a ceder 4,55%, para 19.173,98 pontos. Depois de ontem ter conseguido regressar ao patamar dos 20.000 pontos, hoje quase perfurou a fasquia dos 19.000 pontos e fixou-se em mínimos de três anos.





O Dow já eclipsou, assim, todos os ganhos obtidos desde a tomada de posse de Donald Trump como presidente a 20 de janeiro de 2017 - algo que já tinha acontecido na quarta-feira, dia 18, mas que tinha sido revertido com a subida de ontem.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 perdeu 4,34% para 2.304,92 pontos.

Tanto o Dow como o S&P 500 registaram a sua pior semana desde outubro de 2008, em plena crise financeira, com quedas de 17,3% e de 15%, respetivamente.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 3,79% para 6.879,52 pontos - na semana mergulhou 12,6%.

As bolsas do outro lado do Atlântico não conseguiram sustentar os ganhos da sessão de ontem nem da abertura desta sexta-feira, uma vez que as medidas de estímulo económico não foram capazes de manter o optimismo junto dos investidores no fecho de posições rumo ao fim de semana.

"Os mercados estão claramente em estado de pânico e a forçar liquidações – mas os riscos continuam controlados e isso deve tornar-se muito mais evidente assim que se resolvam os problemas de liquidez", comentou ontem numa nota de research, citada pela CNBC, o fundador da Vital Knowledge, Adam Crisafulli.

O país segue atento ao novo pacote orçamental no valor de 850 mil milhões solicitado pela Administração Trump para fazer face aos efeitos económicos da covid-19. Parte desse dinheiro visa ser aplicado em cheques superiores a mil dólares aos cidadãos norte-americanos.





(notícia atualizada às 20:31)