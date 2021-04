BPI adia para outubro pagamento de 13 milhões em dividendos ao CaixaBank

O BPI e o CaixaBank decidiram suspender o pagamento do dividendo do banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa, informou esta sexta-feira o BPI, em comunicado remetido à CMVM.O BPI, cujo único acionista é o banco espanhol, iria distribuir cerca de 13,2 milhões de euros em dividendos referentes aos resultados de 2020.Agora, no entanto, "perante as circunstâncias atuais o Banco BPI e o CaixaBank decidiram suspender o pagamento doreferido dividendo, o qual apenas terá lugar em outubro de 2021".O BPI encerrou o exercício do ano passado com l ucros de 104,8 milhões de euros , uma quebra de 68% face aos resultados obtidos em 2019, antes da pandemia.