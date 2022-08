Crise energética puxa pelos dividendos das grandes petrolíferas

O preço do petróleo nos mercados internacionais disparou ao longo dos últimos meses devido à guerra na Ucrânia. A evolução comprimiu orçamentos dos Estados dos países importadores, bem como das famílias. Mas há quem esteja a ganhar com o encarecer do barril: as grandes petrolíferas mundiais reforçaram no segundo trimestre do ano os dividendos pagos aos acionistas.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...