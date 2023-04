Época de dividendos do PSI está a chegar. Conheça os valores

Entre as 16 cotadas do índice de referência nacional, há 12 que vão pagar dividendos em dinheiro relativos aos lucros do ano passado. Saiba como se distribuem os 2,4 mil milhões de euros a chegar nas próximas semanas e quais as remunerações mais rentáveis.

