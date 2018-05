F. Ramada paga dividendo a partir de 30 de Maio

A F. Ramada comunicou à CMVM que vai pagar o dividendo de 2,23 euros a partir do próximo dia 30 de Maio.

Em comunicado enviado esta quinta-feira, 10 de Maio, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a F. Ramada anuncia que irá pagar o dividendo referente ao exercício do ano passado a partir do próximo dia 30 de Maio.





Na nota enviada ao regulador, a Ramada refere que o agente pagador do dividendo ilíquido de 2,23 euros será o BPI.