Galp paga dividendo intercalar de 31,6 cêntimos a partir de 10 de setembro

A Galp Energia vai distribuir um dividendo antecipado sobre os lucros do corrente ano fiscal, no valor de 31,6 cêntimos por ação, a partir do dia 10 de setembro.

Os acionistas da Galp vão receber um dividendo intercalar de 31,625 cêntimos a partir de 10 de setembro, revelou a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva (na foto) em comunicado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





A Galp Energia tem optado por pagar dividendos intercalares, antecipando aos acionistas parte da remuneração sobre os lucros do ano que ainda está a decorrer. Assim, quando no próximo ano for fixado o valor a pagar sobre os lucros de 2019, estes 31,6 cêntimos antecipados serão deduzidos ao valor total. No passado dia 18 de abril, os acionistas da petrolífera aprovaram a distribuição de um dividendo de 63,25 cêntimos (0,6325 euros) por ação por conta dos resultados de 2018. Como já tinham pago antecipadamente, em setembro do ano passado, 27,50 cêntimos por ação, em maio deste ano distribuíram o valor remanescente de 35,75 cêntimos para totalizar os 63,25 cêntimos. A Galp fechou 2018 com um resultado líquido ajustado de 707 milhões de euros, pelo que, ao remunerar cada ação com 63 cêntimos, vai entregar aos acionistas 522,4 milhões de euros (74% dos lucros obtidos). Tendo em conta a última cotação da Galp Energia (que hoje encerrou nos 12,715 euros), ao dividendo total de 0,6325 euros cêntimos corresponde uma rendibilidade ("dividend yield") de 4,9%.

Assim, as ações entram em ex-dividendo, ou seja descontam o valor do dividendo, no dia 6 do mesmo mês.