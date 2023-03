Inflação e juros altos vão castigar dividendos em 2023

A recuperação pós-pandemia que tem vindo a beneficiar os acionistas globais vai perder ímpeto este ano. De acordo com as projeções da Janus Henderson, o crescimento deverá abrandar para 2,3% com o total de dividendos distribuído a atingir 1,6 biliões de dólares.

