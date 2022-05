Mota-Engil paga dividendo de 0,05175 euros a 2 de junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mota-Engil vai distribuir a 2 de junho um dividendo bruto por ação no valor de 0,05175 euros, indicou esta terça-feira a construtora.A empresa indica que as suas ações negoceiam sem direito a dividendo (ex-dividendo) a partir de 31 de maio, inclusive.Na Assembleia Geral de Acionistas realizada a 6 de maio, foi aprovada a proposta da administração para a distribuição de um dividendo adicional de 0,01725 euros caso os lucros no primeiro semestre sejam superiores em pelo menos 50% face aos resultados de 2021, ou seja, superem os 10,82 milhões de euros.