Quem ganha mais com os dividendos da bolsa portuguesa?

China Three Gorges Encaixe: 149,1 milhões de euros Cotada: EDP O maior acionista da elétrica portuguesa contiua a ser o que leva para casa o maior cheque. A empresa estatal chinesa já recebeu 149 milhões de euros, fruto da posição de 21,47% que detém no capital da elétrica portuguesa. Com o encaixe deste ano, a CTG eleva a verba que já encaixou em dividendos da EDP para 1,34 mil milhões. Um montante recebido ao longo de nove anos e que representa cerca de 46% do investimento total de 2,9 mil milhões que os chineses efetuaram na EDP (privatização em 2011 e reforço em 2017). Semapa Encaixe: 138,7 milhões de euros Cotada: Navigator A posição de quase 70% na Navigator garante à holding um encaixe de quase 140 milhões de euros. A empresa de pasta e papel baixou o dividendo regular, mas no total vai entrega aos acionistas os mesmos 200 milhões de euros do exercício anterior. Família Amorim Encaixe: 132,1 milhões de euros Cotadas: Galp Energia e Corticeira Amorim A posição na Galp Energia, através da Amorim Energia, garante mais de 100 milhões de euros em dividendos a família Amorim. O restante valor vem da Corticeira Amorim, mas ainda não está garantido na totalidade, pois a líder mundial no setor da cortiça vai esperar por junho para tomar uma decisão final sobre a proposta de pagar um dividendo ordinário de 18,5 cêntimos (o extraordinário de 8,5 cêntimos já foi pago). Família Soares Santos Encaixe: 73,1 milhões de euros Cotadas: Jerónimo Martins A família Soares dos Santos vai este ano receber um cheque mais curto com dividendos da Jerónimo Martins, uma vez que a empresa decidiu reduzir o divendo proposto em 40%, distribuíndo apenas 30% dos lucros de 2019, em vez do payout habitual de 50%. Familia Azevedo Encaixe: 67,6 milhões de euros Cotadas: Sonae e Nos



O aumento do dividendo da Sonae aumenta o encaixe da família Azevedo com a empresa de supermercados (quase 50 milhões de euros), mas a Nos cortou a remuneração e a justiça congelou metade os dividendos a receber pela ZOPT, a holding que em conjunto com Isabel dos Santos controla a empresa de telecomunciações. Se a Sonae já aprovou o dividendo em assembleia geral, a Nos ainda nem convocou a sua reunião de acionistas. Blackrock Encaixe: 63 milhões de euros Cotadas: EDP, Galp e Jerónimo Martins Uma das maiores gestoras de ativos do mundo é acionista de referência na EDP (4,5%) e Galp Energia (5%), sendo que já encaixou cerca de 31 milhões de euros com a elétrica e vai receber 29 milhões de euros na petrolífera. A Blackrock também tem uma participação de cerca de 2% na Jerónimo Martins. EDP Encaixe: 57,6 milhões de euros Cotadas: EDP Renováveis A EDP Renováveis é a cotada do PSI-20 que mais aumentou o dividendo este ano, apesar de ainda entregar aos acionistas uma pequena parcela dos lucros que obtém. Ainda assim a EDP já ganha mais de 50 milhões com os dividendos da sua participada de energias verdes. Isabel Santos Encaixe: 53,5 milhões de euros Cotadas: Galp e Nos Isabel dos Santos também reduz o cheque com dividendos na bolsa portuguesa. Com a Galp ganha cerca de 35 milhões de euros através da posição indireta que tem na Amorim Energia. Mas a Nos cortou a remuneração e a justiça congelou metade os dividendos a receber pela ZOPT, a holding que em conjunto com a Sonae controla a empresa de telecomunciações. Sonangol Encaixe: 52,3 milhões de euros Cotada: Galp A petrolífera estatal angolana é acionista de referência em duas cotadas portuguesas, mas só recebe dividendos de uma, pois o BCP decidiu cancelar a remuneração aos acionistas devido à pandemia. A posição na petrolífera portuguesa garante mais de 50 milhões de euros à Sonangol. Oppidum Capital Encaixe: 50 milhões de euros Cotada: EDP Os espanhóis da Oppidum Capital recebem 50 milhões de euros, devido à remuneração dos 7,19% que detêm na elétrica portuguesa, onde são os segundos maiores acionistas. Parpública Encaixe: 43,4 milhões de euros Cotada: Galp Energia Desafiado pelo Bloco de Esquerda a clarificar que indicações deu o Governo para a votação da distribuição de dividendos pela Galp na assembleia geral da petrolífera, o primeiro-ministro disse estar "muito satisfeito" com a remuneração. A Parpública vai encaixar perto de 45 milhões de euros com a posição de mais de 7% que tem na companhia. T. Rowe Price Group Encaixe: 29,2 milhões de euros Cotada: Galp Energia O T. Rowe Price Group é um dos vários fundos norte-americanos com participações qualificadas na Galp Energia. A posição acima de 5% na petrolífera portuguesa garante quase 30 milhões de euros em dividendos. State Grid of China Encaixe: 28,5 milhões de euros Cotada: REN O maior acionista da REN encaixa quase 30 milhões de euros com a posição de 25% no capital da empresa liderada por Rodrigo Costa. The Capital Group Companie Encaixe: 27,5 milhões de euros Cotadas: Galp e EDP O fundo norte-americano tem reduzido a posição na EDP, mas ainda ganha quase 15 milhões com os dividendos da elétrica. A posição de 2,3% na Galp garante mais 13 milhões de euros. Norges Bank Encaixe: 24 milhões de euros Cotadas: Sonae, Semapa, Nos, EDP e Altri O banco central da Noruega, que é o maior investidor do mundo, está presente no capital de diversas cotadas portuguesas, tendo participações qualificadas (acima de 2%) em cinco. Os dividendos da Sonae, Semapa, Nos, EDP e Altri garantem 24 milhões ao Norges Bank. Alliance Bernstein Encaixe: 20,4 milhões de euros Cotadas: EDP A posição de quase 3% no capital da EDP garante a este fundo norte-americano mais de 20 milhões de euros. State Street Corporation Encaixe: 18 milhões de euros Cotadas: EDP A State Street Corporation, outro fundo norte-americano, encaixa 18 milhões de euros com os 2,6% que tem na elétrica portuguesa. Paul Elliott Singer Encaixe: 17 milhões de euros Cotadas: EDP O fundo abutre que agitou a EDP depois da OPA da China Three Gorges encaixa 17 milhões com dividendos da elétrica. Sonatrach Encaixe: 16,5 milhões de euros Cotadas: EDP O acionista a parceiro da EDP ganha 16,5 milhões de euros com a posição de 2,38% na cotada portuguesa mais valiosa. Qatar Investment Authority Encaixe: 15,7 milhões de euros Cotadas: EDP O fundo do Qatar é acionista da EDP desde 2011 e este ano encaixa mais 15,7 milhões de euros.

As 11 cotadas do PSI-20 que este ano vão pagar dividendos remuneram os seus acionistas com mais de 2 mil milhões de euros. Como escreveu o Negócios esta semana , a maior fatia deste bolo vai para o estrangeiro, que ficam com pelo menos 37% de todos os lucros gerados pelas 18 empresas do índice português.Com base nas participações qualificadas (acima de 2% do capital) das empresas que pagam dividendos, o Negócios lista em baixo os 20 acionistas que mais ganham com divendos.

Em baixo veja ao detalhe os dividendos das cotadas portuguesas.