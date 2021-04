REN paga dividendo de 17,1 cêntimos a partir de 11 de maio

A REN vai distribuir um dividendo bruto de 17,1 cêntimos por ação a partir de 11 de maio, anunciou esta sexta-feira a empresa liderada por Rodrigo Costa.Em comunicado, a empres informa que o valor líquido do dividendo será de 12,312 cêntimos por ação para as pessoas singulares e de 12,825 cêntimos para as pessoas coletivas.As ações da cotada passam a negociar sem direito a dividendo a partir de 7 de maio (inclusive).O "payout" da REN volta, assim, a superar os 100%, fixando-se em 104,5%.Face à cotação de fecho desta sexta-feira, nos 2,435 euros, o "dividend yield" é de 7,02%.