Os accionistas da REN aprovaram, em assembleia-geral, os dividendos propostos pelo conselho de administração. E a data da sua distribuição foi marcada para 25 de Maio, d e acordo com o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Assim, as acções da REN vão descontar o dividendo de 17,1 cêntimos por acção no dia 23 de Maio. Ou seja, quem quiser receber este valor terá de comprar acções até dia 22 de Maio.A empresa vai distribuir cerca de 114 milhões de euros em dividendos, o que corresponde a cerca de 90% dos lucros obtidos no período no ano passado.As acções da REN fecharam a sessão desta quinta-feira a descer 0,08% para 2,57 euros.