REN vai propor dividendo de 0,09 euros por ação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A administração da REN vai propor aos acionistas, na assembleia-geral de 27 de abril, a distribuição de dividendos brutos no montante de 15,4 cêntimos por ação relativamente ao exercício de 2022, indicou esta terça-feira a empresa.No comunicado de apresentação das contas anuais, a REN assinala que do dividendo referente ao ano passado já foram pagos em dezembro, por antecipação, 6,4 cêntimos. Assim, os acionistas terão direito aos remanescentes nove cêntimos.A empresa fechou 2022 com um crescimento de 15% nos lucros , para 111,8 milhões de euros.As ações da REN encerraram a sessão desta terça-feira a subir 0,19%, para 2,57 euros. Assim, o "dividend yield" cifra-se em 5,99%.