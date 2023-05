Semapa paga dividendo de 95 cêntimos a partir de 1 de junho

A Semapa vai começa a pagar os dividendos referentes ao ano passado a partir de 1 de junho. O dividendo em causa é de 0,95 euros, com o valor total a ascender aos 75,9 milhões de euros. No ano passado, os dividendos - relativos aos resultados de 2021 - foram de 51,2 cêntimos por ação.A remuneração acionista representa um "dividend yield" de 6,79% face à última cotação de fecho, que foi de 13,98 euros.As ações da empresa liderada por Ricardo Pires passam assim a negociar sem direito a dividendo a partir de 30 de maio, informa.O ano passado terminou com a Semapa a ver um aumento dos lucros em 55,02% para os 307,1 milhões de euros. O motivo do aumento dos lucros prendeu-se com vários fatores, entre eles o "incremento do EBITDA" e um agravamento nas depreciações, amortizações e perdas por imparidade e provisões, justificou a empresa no final de fevereiro.