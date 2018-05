Sonae Capital paga dividendo a partir de 30 de Maio

A Sonae Capital anunciou esta terça-feira que após a aprovação em assembleia-geral, a empresa vai pagar o dividendo aos accionistas a partir de 30 de Maio, sendo que as acções passam a transaccionar sem direito à remuneração a partir da sessão de 28 de Maio.





A Sonae Capital decidiu que deveria continuar a remunerar os accionistas apesar de ter fechado o exercício de 2017 com prejuízos de 6,5 milhões de euros. A empresa liderada por Cláudia Azevedo reduziu o dividendo em 40%, para 6 cêntimos por acção, uma remuneração que ainda assim garante uma rendibilidade de 6,1%. A Sonae Capital vai pagar 15 milhões de euros aos accionistas, menos 10 milhões do que no ano passado.